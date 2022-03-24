Про це 24 березня заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він поспілкувався з журналістами після зустрічі лідерів НАТО у Брюсселі.

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Надати танки – логістично непросто

Джонсон підкреслив, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити Маріуполь й допомогти тисячам людей, які там залишилися. Для цього йому потрібне озброєння, зокрема, й танки.

Політик пояснив, що Лондон намагатиметься з цим допомогти, але поки що це логістично складно реалізувати. Це стосується й винищувачів. Тому наразі акцент роблять на іншому озброєнні.

Це крилаті ракети, які допоможуть захистити українців від бомбардувань із повітря й успішно протистояти "Градам" та російській важкій артилерії,

– зазначив він.

"Думаю, якщо ми допоможемо їм у цьому, це буде дуже цінним. Адже вони потребують захисту від безжального натиску від артилерії та ракетних установок", – додав прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Крім цього, Джонсон анонсував, що Велика Британія надасть Україні ще 6 тисяч ракет та 25 мільйонів для ЗСУ.

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