Что на это ответил Борис Джонсон – неизвестно. Но со временем в комментариях журналистам он сказал, что "некоторым лидерам хорошо было бы вбить в голову", что Великобритания является единой страной.
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Ирландский про(то)кол и сосиски из Тулузы: что не поделили Джонсон и Макрон на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки". Это произошло якобы еще 12 июня, как пишут британские СМИ.
- Джонсон выразил разочарование так называемым "Ирландским протоколом". Напомним, ирландские границы – это была одна из основных проблем в процессе Brexit.
Дело в том, что Северная Ирландия является регионом Соединенного Королевства, но – находится под действием таможенного законодательства Европейского Союза и в зоне свободной торговли.
Макрон якобы намекнул, что Северная Ирландия не является частью Великобритании / Фото АР
В этом разрезе Джонсон и спросил Макрона: а как бы тот действовал, если сосиски из Тулузы запретили бы перевозить в Париж. Президент Франции в ответ это сравнение назвал некорректным – ведь Париж и Тулуза являются городами одной страны.
- Таким образом Эммануэль Макрон фактически намекнул, что Северная Ирландия не является частью Великобритании.
Ситуация могла бы тянуть на масштабный геополитический скандал. Однако формально Макрон не соврал, Великобритания и Северная Ирландия действительно являются отдельными странами, хотя и частями одного государства – Соединенного Королевства.
Джонсона однако же такое заявление не на шутку возмутило / Фото АР
Но как бы там ни было, а главу британского правительства Бориса Джонсона заявление французского лидера крайне возмутило.
- Впоследствии в общение со Sky News британский премьер-министр сказал: некоторым лидерам "хорошо было бы вбить себе в голову", что Великобритания является "единой страной".
Однако что конкретно ответил Борис Джонсон Эммануэлю Макрону в том разговоре – британские СМИ не сообщили.
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