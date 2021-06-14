Що на це відповів Борис Джонсон – достеменно невідомо. Але згодом у коментарях журналістам він сказав, що "деяким лідерам добро було б вбити в голову", що Британія є єдиною країною.

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Ірландський про(то)кол і сосиски з Тулузи: що не поділили Джонсон і Макрон на саміті G7

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посварився із президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту "Великої сімки". Це сталося начебто ще 12 червня, як пишуть британські ЗМІ.

Джонсон висловив розчарування так званим "Ірландським протоколом". Нагадаємо, ірландські кордони – це була одна з основних проблем у процесі Brexit.

​Річ у тім, що Північна Ірландія є регіоном Об'єднаного Королівства, але – перебуває під дією митного законодавства Європейського Союзу та в зоні вільної торгівлі.



Макрон начебто натякнув, що Північна Ірландія не є частиною Британії / Фото АР

Щодо цього Джонсон і запитав у Макрона: а як би той діяв, якщо сосиски з Тулузи заборонили б перевозити до Парижа. Президент Франції у відповідь це порівняння назвав некоректним – бо ж Париж і Тулуза є містами однієї країни.

У такий спосіб Еммануель Макрон фактично натякнув, що Північна Ірландія не є частиною Великої Британії.

Ситуація могла б тягнути на масштабний геополітичний скандал. Однак формально Макрон не збрехав, Велика Британія та Північна Ірландія дійсно є окремими країнами, хоча й частинами однієї держави – Об'єднаного Королівства.



Джонсона однк така заява не на жарт обурила / Фото АР

Хай там як, але очільника британського уряду Бориса Джонсона заява французького лідера вкрай обурила.

Згодом у спілкування зі Sky News британський прем'єр-міністр сказав: деяким лідерам "добре було б вбити собі в голову", що Велика Британія є "єдиною країною".

Однак що конкретно відповів Борис Джонсон Еммануелю Макрону у тій розмові – британські ЗМІ не повідомили.​

Нагадаємо Натхненні 1941 роком: Байден і Джонсон підписали важливу геополітичну угоду