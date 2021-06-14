Що на це відповів Борис Джонсон – достеменно невідомо. Але згодом у коментарях журналістам він сказав, що "деяким лідерам добро було б вбити в голову", що Британія є єдиною країною.
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Ірландський про(то)кол і сосиски з Тулузи: що не поділили Джонсон і Макрон на саміті G7
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посварився із президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту "Великої сімки". Це сталося начебто ще 12 червня, як пишуть британські ЗМІ.
- Джонсон висловив розчарування так званим "Ірландським протоколом". Нагадаємо, ірландські кордони – це була одна з основних проблем у процесі Brexit.
Річ у тім, що Північна Ірландія є регіоном Об'єднаного Королівства, але – перебуває під дією митного законодавства Європейського Союзу та в зоні вільної торгівлі.
Макрон начебто натякнув, що Північна Ірландія не є частиною Британії / Фото АР
Щодо цього Джонсон і запитав у Макрона: а як би той діяв, якщо сосиски з Тулузи заборонили б перевозити до Парижа. Президент Франції у відповідь це порівняння назвав некоректним – бо ж Париж і Тулуза є містами однієї країни.
- У такий спосіб Еммануель Макрон фактично натякнув, що Північна Ірландія не є частиною Великої Британії.
Ситуація могла б тягнути на масштабний геополітичний скандал. Однак формально Макрон не збрехав, Велика Британія та Північна Ірландія дійсно є окремими країнами, хоча й частинами однієї держави – Об'єднаного Королівства.
Джонсона однк така заява не на жарт обурила / Фото АР
Хай там як, але очільника британського уряду Бориса Джонсона заява французького лідера вкрай обурила.
- Згодом у спілкування зі Sky News британський прем'єр-міністр сказав: деяким лідерам "добре було б вбити собі в голову", що Велика Британія є "єдиною країною".
Однак що конкретно відповів Борис Джонсон Еммануелю Макрону у тій розмові – британські ЗМІ не повідомили.
Нагадаємо Натхненні 1941 роком: Байден і Джонсон підписали важливу геополітичну угоду