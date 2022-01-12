Джонсон также сказал, что ему известно, как разозлены британцы на него и правительство. Но Даунинг-стрит – это большой комплекс и он думал, что вечеринка была рабочим мероприятием.

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Ушел через 25 минут

По словам премьера Великобритании, когда он зашел в сад 20 мая 2020 года, то был на вечеринке лишь 25 минут и тогда покинул ее.

Также Джонсон подчеркнул, что теперь он знает, что должен был завершить мероприятие. Тогда он извинился за свои действия.



Борис Джонсон во время нарушения карантина / Фото The Guardian

Обратите внимание! В течение декабря 2021 количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании росло очень быстро. Например, 29 и 30 декабря сообщали ежедневно о почти 200 тысячах новых больных.

Что известно о скандале

Британские журналисты обнародовали фотографию, на которой видно Бориса Джонсона, где он с женой и другими людьми сидит в саду на Даунинг-стрит. Они ели сыр и пили вино в коллективе, когда страна переживала жесткие карантинные ограничения.

Поэтому Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил локдауна. В администрации политика эту информацию опровергали и заявляли, что в тот день на Даунинг-стрит была рабочая встреча.

Упрек премьеру заключается в том, что в мае 2020 года в Великобритании ввели правило о социальном дистанцировании. Действовало также ограничение относительно возможной встречи лишь 2 человек на расстоянии 2 метров под открытым небом.

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