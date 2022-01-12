Джонсон также сказал, что ему известно, как разозлены британцы на него и правительство. Но Даунинг-стрит – это большой комплекс и он думал, что вечеринка была рабочим мероприятием.

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Ушел через 25 минут

По словам премьера Великобритании, когда он зашел в сад 20 мая 2020 года, то был на вечеринке лишь 25 минут и тогда покинул ее.

Также Джонсон подчеркнул, что теперь он знает, что должен был завершить мероприятие. Тогда он извинился за свои действия.

Джонсон під час порушення локдауну
Борис Джонсон во время нарушения карантина / Фото The Guardian

Что известно о скандале

  • Британские журналисты обнародовали фотографию, на которой видно Бориса Джонсона, где он с женой и другими людьми сидит в саду на Даунинг-стрит. Они ели сыр и пили вино в коллективе, когда страна переживала жесткие карантинные ограничения.
  • Поэтому Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил локдауна. В администрации политика эту информацию опровергали и заявляли, что в тот день на Даунинг-стрит была рабочая встреча.
  • Упрек премьеру заключается в том, что в мае 2020 года в Великобритании ввели правило о социальном дистанцировании. Действовало также ограничение относительно возможной встречи лишь 2 человек на расстоянии 2 метров под открытым небом.

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