Джонсон також сказав, що йому відомо, як гніваються британці на нього й уряд. Але Даунінг-стріт – це великий комплекс і він думав, що вечірка була робочим заходом.
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Пішов через 25 хвилин
За словами прем'єра Великої Британії, коли він зайшов у сад 20 травня 2020 року, то був на вечірці лише 25 хвилин і тоді покинув її.
Також Джонсон наголосив, що тепер він знає, що мав закінчити захід. Тоді він вибачився за свої дії.
Борис Джонсон під час порушення карантину / Фото The Guardian
Що відомо про скандал
- Британські журналісти оприлюднили світлину, на якій видно Бориса Джонсона, на якій він з дружиною та іншими людьми сидить в саду на Даунінг-стріт. Вони смакували сир та вино в колективі, коли країна переживала жорсткі карантинні обмеження.
- Відтак Бориса Джонсона звинуватили в порушенні правил локдауну. В адміністрації політика цю інформацію спростовували та заявляли, що у той день на Даунінг-стріт була робоча зустріч.
- Закид прем'єрові полягає в тому, що у травні 2020 року у Великій Британії ввели правило про соціальне дистанціювання. Діяло також обмеження щодо можливої зустрічі лише 2 людей на відстані 2 метрів просто неба.
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