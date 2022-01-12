Соцмережі спалахнули обуренням британців. Сам Джонсон поки інцидент ніяк не коментує.

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Що відомо про вечірку

ЗМІ наприкінці грудня 2021 року опублікували фото, на якому Джонсон та його дружина Керрі сидять на терасі за столом із двома людьми, не дотримуючись соціальної дистанції. На столі було вино та сирна дошка. За сусіднім столом сиділи ще 4 особи, решта присутніх – стояли у саду один біля одного.

Світлину нібито зробили у травні 2020 року, коли у Великій Британії був жорсткий карантин. Тоді діяли правила, що разом могли зустрічатися лише двоє людей, тільки на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.



Світлина із заходу / Фото The Guardian

Лист-запрошення на Даунінг-стріт

Потім журналісти опублікували лист секретаря прем'єра Мартіна Рейнольдса. Політик запросив понад 100 співробітників принести свої власні напої до садів резиденції на Даунінг-стріт, аби "максимально насолодитися чудовою погодою".

Британці обурені

Після цього фото у Великій Британії розгорівся скандал. Люди обурювались та розповідали, як вони пережили цей день у розпал карантину.

Наприклад, у день вечірки Джеффу Сміту довелося попрощатися з матір'ю. Оскільки кількість присутніх була обмежена, на похорон прийшли тільки 10 осіб. Через соціальну дистанцію люди не могли обійматись.

Оскільки під час карантину, близькі не могли відвідувати родичів у лікарнях та будинках для людей похилого віку, Ірен померла, так і не побачивши своєї дочки. Згодом жінка оприлюднила фото матері.

Депутат Джим Шеннон розповідав у парламенті, що його свекруха померла на самоті від COVID-19, коли на Даунінг-стріт проходила вечірка. Він не зміг стримати сліз, пише The Sun.

Зверніть увагу! Лише протягом тижня у травні 2020 британські поліцейські наклали понад 800 штрафів на людей за порушення карантину.



Джим Шеннон / Фото The Sun