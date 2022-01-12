Соцсети вспыхнули возмущением британцев. Сам Джонсон пока инцидент никак не комментирует.

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Что известно о вечеринке

СМИ в конце декабря 2021 года опубликовали фото, на котором Джонсон и его жена Кэрри сидят на террасе за столом с двумя людьми, не соблюдая социальной дистанции. На столе было вино и сырная доска. За соседним столом сидели еще 4 человека, остальные присутствующие – стояли в саду друг возле друга.

Фотографию якобы сделали в мае 2020 года, когда в Великобритании был жесткий карантин. Тогда действовали правила, что вместе могли встречаться только два человека, только на открытом воздухе и на расстоянии не менее 2 метров.



Фотография с мероприятия / Фото The Guardian

Письмо-приглашение на Даунинг-стрит

Затем журналисты опубликовали письмо секретаря премьера Мартина Рейнольдса. Политик пригласил более 100 сотрудников принести свои собственные напитки в сады резиденции на Даунинг-стрит, чтобы "максимально насладиться прекрасной погодой".

Британцы возмущены

После этого фото в Великобритании разгорелся скандал. Люди возмущались и рассказывали, как они пережили этот день в разгар карантина.

Например, в день вечеринки Джеффу Смиту пришлось попрощаться с матерью. Поскольку количество присутствующих было ограничено, на похороны пришли только 10 человек. Из-за социальной дистанции люди не могли обниматься.

Поскольку во время карантина близкие не могли посещать родственников в больницах и домах престарелых, Ирен умерла, так и не увидев своей дочери. Впоследствии женщина обнародовала фото матери.

Депутат Джим Шеннон рассказывал в парламенте, что его свекровь умерла в одиночестве от COVID-19, когда на Даунинг-стрит проходила вечеринка. Он не смог сдержать слез, пишет The Sun.

Обратите внимание! Только в течение недели в мае 2020 британские полицейские наложили более 800 штрафов на людей за нарушение карантина.



Джим Шеннон / Фото The Sun

Медики тоже не смогли сдержать негодования. В мае 2020 они работали долгие часы в тяжелых средствах индивидуальной защиты и наблюдали, как люди умирают каждый день. Поэтому Лоутону и Саманте Батт-Роуден пришлось выходить на смену именно 20 мая.