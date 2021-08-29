Чиновникам Великобритании рекомендуют не использовать личные устройства для работы. После выборов в 2019 году Борис Джонсон предоставил министрам секретные рекомендации, в которых предупредил, что могут быть взломаны их мобильные телефоны и учетные записи электронной почты.

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Джонсон общался с личного телефона касательно соглашений

Несмотря на соответствующие рекомендации Джонсон вел общения с личного телефона с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и бизнесменом Джеймсом Дайсоном.

По информации издания, саудовский принц писал премьеру Британии сообщение по соглашению о поглощении английского футбольного клуба Newcastle United при поддержке Саудовской Аравии.

В то же время Дайсон прислал Борису Джонсону сообщение с просьбой обеспечить условия для сотрудников, приезжающих в Великобританию для поставки устройств ИВЛ.

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Обратите внимание! Разведывательные службы Великобритании и США подготовили ряд рекомендаций для защиты от хакеров, аффилированных со Службой внешней разведки России, особое внимание обратили на угрозы. В частности, говорится о создании главного центра информационных технологий Войск Нацгвардии России.