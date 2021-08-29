Урядовцям Британії рекомендують не використовувати особисті пристрої для роботи. Після виборів у 2019 році Борис Джонсон надав міністрам секретні рекомендації, в яких попередив, що можуть бути зламані їхні мобільні телефони та облікові записи електронної скриньки.

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Джонсон спілкувався з особистого телефону щодо угод

Попри відповідні рекомендації Джонсон вів спілкування з особистого телефону з принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та бізнесменом Джеймсом Дайсоном.

За інформацією видання, саудівський принц писав прем'єру Британії повідомлення щодо угоди про поглинання англійського футбольного клубу Newcastle United за підтримки Саудівської Аравії.

Водночас Джеймс Дайсон надіслав Борису Джонсону повідомлення з проханням забезпечити умови для співробітників, що приїздять до Великої Британії для постачання пристроїв ШВЛ.

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Зверніть увагу! Розвідувальні служби Великої Британії та США підготували низку рекомендацій для захисту від хакерів, афілійованих зі Службою зовнішньої розвідки Росії, особливу увагу звернули на загрози. Зокрема, мовиться про створення головного центру інформаційних технологій Військ нацгвардії Росії.