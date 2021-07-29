Цей інцидент ледь не зірвав відкриття меморіалу, адже під час такої, здавалося б, сумної події, невдачі британського прем'єра неабияк розсмішили оточуючих.

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Все почалося, коли вже промоклий під дощем Борис Джонсон спробував розгорнути свою парасолю. Для глави британського уряду це виявилося не так просто, як могло здатися на перший погляд.

Та після кількасекундної вовтузні Джонсону таки це вдалося. На цьому вся історія могла й закінчитись, але прем'єр вдався до фатальної помилки – почав пропонувати парасолю оточуючим.

Звісно ж, ніхто більше не захотів гратися з бешкетницею. Окрім вітру… Той викрутив парасолю таким чином, що вона стала схожою на антену.

Здавалося б, не так вже й погано, але не для Бориса Джонсона. Адже він отримав свій "чип" AstraZeneca ще в березні цього року, а тому й сам спокійно може роздавати Wi-Fi.

Тож британський прем'єр продовжив вправлятися з парасолею, а люди, які його оточували, зокрема й принц Чарльз, схоже, навіть не намагалися приховати свій сміх.

Задля справедливості слід відзначити, що Борис Джонсон таки переміг у цьому двобої, але перемога далась йому великою ціною – до кінця поєдинку він встиг добряче промокнути.

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