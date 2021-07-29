Этот инцидент едва не сорвал открытие мемориала, ведь при таком, казалось бы, печальном событии, неудачи британского премьера изрядно рассмешили окружающих.

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Все началось, когда уже промокший под дождем Борис Джонсон попытался развернуть свой зонт. Для главы британского правительства это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

Но после несколькосекундной возни Джонсону таки это удалось. На этом история могла и закончиться, но премьер сделал роковую ошибку – начал предлагать зонт окружающим.

Конечно же, никто больше не захотел играть с озорником. Кроме ветра... Тот выкрутил зонт таким образом, что он стал похож на антенну.

Казалось бы, не так уж и плохо, но не для Бориса Джонсона. Ведь он получил свой "чип" AstraZeneca еще в марте этого года, а потому и сам спокойно может раздавать Wi-Fi.

Поэтому британский премьер продолжил упражняться с зонтиком, а люди, которые его окружали, в том числе принц Чарльз, похоже, даже не пытались скрыть свой смех.

Справедливости ради следует отметить, что Борис Джонсон таки победил в этом поединке, но победа далась ему большой ценой – до конца поединка он успел изрядно промокнуть.

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