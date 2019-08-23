На встрече с Макроном Джонсон игриво закинул ногу на стол: видео

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Один из первых зарубежных визитов главы британского правительства не обошелся без казуса. Так, Джонсон забросил ногу на стол прямо перед французским президентом в Елисейском дворце.

Реагируя на такую дерзость, пользователи социальных сетей назвали британского премьера "высокомерным шутом", сообщает Daily Mail.

Важно! Зеленский поговорил с премьером Великобритании Джонсоном относительно возвращения РФ в G7

Среди тех, кто негативно отреагировал на позорный поступок Бориса Джонсона, была, в частности, его биограф Соня Пернелл. Она заявила, что такие действия Джонсона являются "позорными и бесстыдными".

Только представьте, чтобы Эммануэль Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце,

– заявила Соня Пернелл.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM — Sonia Purnell (@soniapurnell) August 22, 2019

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге – привычке некоторых мужчин сидеть с широко расставленными ногами. И хотя издание отмечает, что поступок Джонсона, вероятнее всего, был шуткой, называет его "недипломатичным".

К слову: Борис Джонсон и спорт: забавные казусы нового премьера Британии – фото - и видеообзор

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

Что известно о премьере Британии Борисе Джонсоне?

Борис Джонсон-британский политик и журналист, глава Консервативной партии, бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона. Джонсон – один из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.



23 июля 2019 года он был избран премьер-министром Великобритании.