На встрече с Макроном Джонсон игриво закинул ногу на стол: видео
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Один из первых зарубежных визитов главы британского правительства не обошелся без казуса. Так, Джонсон забросил ногу на стол прямо перед французским президентом в Елисейском дворце.
Реагируя на такую дерзость, пользователи социальных сетей назвали британского премьера "высокомерным шутом", сообщает Daily Mail.
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Среди тех, кто негативно отреагировал на позорный поступок Бориса Джонсона, была, в частности, его биограф Соня Пернелл. Она заявила, что такие действия Джонсона являются "позорными и бесстыдными".
Только представьте, чтобы Эммануэль Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце,
– заявила Соня Пернелл.
Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге – привычке некоторых мужчин сидеть с широко расставленными ногами. И хотя издание отмечает, что поступок Джонсона, вероятнее всего, был шуткой, называет его "недипломатичным".
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Что известно о премьере Британии Борисе Джонсоне?
Борис Джонсон-британский политик и журналист, глава Консервативной партии, бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона. Джонсон – один из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.
23 июля 2019 года он был избран премьер-министром Великобритании.