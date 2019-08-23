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      На встрече с Макроном Джонсон игриво закинул ногу на стол: видео

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      Джонсона раскритиковали за поставленную на стол ногу во время встречи с Макроном
      Джонсона раскритиковали за поставленную на стол ногу во время встречи с Макроном / rg.ru

      Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Один из первых зарубежных визитов главы британского правительства не обошелся без казуса. Так, Джонсон забросил ногу на стол прямо перед французским президентом в Елисейском дворце.

      Реагируя на такую дерзость, пользователи социальных сетей назвали британского премьера "высокомерным шутом", сообщает Daily Mail.

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      Среди тех, кто негативно отреагировал на позорный поступок Бориса Джонсона, была, в частности, его биограф Соня Пернелл. Она заявила, что такие действия Джонсона являются "позорными и бесстыдными".

      Только представьте, чтобы Эммануэль Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце,
      – заявила Соня Пернелл.

      Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге – привычке некоторых мужчин сидеть с широко расставленными ногами. И хотя издание отмечает, что поступок Джонсона, вероятнее всего, был шуткой, называет его "недипломатичным".

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      Что известно о премьере Британии Борисе Джонсоне?
      Борис Джонсон-британский политик и журналист, глава Консервативной партии, бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона. Джонсон – один из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.

      23 июля 2019 года он был избран премьер-министром Великобритании.

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      Теги: Новости политики Эммануэль Макрон Великобритания Новости Франции Борис Джонсон
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