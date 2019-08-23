На зустрічі з Макроном Джонсон грайливо закинув ногу на стіл: відео

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Один з перших закордонних візитів глави британського уряду не обійшовся без казусу. Так, Джонсон закинув ногу на стіл просто перед французьким президентом у Єлисейському палаці.

Реагуючи на таку зухвалість, користувачі соціальних мереж назвали британського прем'єра "зарозумілим блазнем", повідомляє Daily Mail.

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Серед тих, хто негативно відреагував на ганебний вчинок Бориса Джонсона, була, зокрема, його біограф Соня Пернелл. Вона заявила, що таді дії Джонсона є "ганебними і безсоромними".

Лише уявіть, щоб Еммануель Макрон поставив ногу на стіл у Букінгемському палаці,

– заявила Соня Пернелл.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM — Sonia Purnell (@soniapurnell) August 22, 2019

Редактор газети The Sun Том Ньютон Данн звинуватив політика у менспредінгу – звичці деяких чоловіків сидіти з широко розставленими ногами. І хоча видання зазначає, що вчинок Джонсона найімовірніше був жартом, називає його "недипломатичним".

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WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

Що відомо про прем'єра Британії Бориса Джонсона?Борис Джонсон – британський політик і журналіст, голова Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.



23 липня 2019 року він був обраний прем'єр-міністром Великобританії.