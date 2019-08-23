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      На зустрічі з Макроном Джонсон грайливо закинув ногу на стіл: відео

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      Джонсона розкритикували через поставлену на стіл ногу під час зустрічі з Макроном
      Джонсона розкритикували через поставлену на стіл ногу під час зустрічі з Макроном / rg.ru

      Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Один з перших закордонних візитів глави британського уряду не обійшовся без казусу. Так, Джонсон закинув ногу на стіл просто перед французьким президентом у Єлисейському палаці.

      Реагуючи на таку зухвалість, користувачі соціальних мереж назвали британського прем'єра "зарозумілим блазнем", повідомляє Daily Mail.

      Важливо! Зеленський поговорив з прем'єром Великобританії Джонсоном щодо повернення РФ у G7

      Серед тих, хто негативно відреагував на ганебний вчинок Бориса Джонсона, була, зокрема, його біограф Соня Пернелл. Вона заявила, що таді дії Джонсона є "ганебними і безсоромними".

      Лише уявіть, щоб Еммануель Макрон поставив ногу на стіл у Букінгемському палаці,
      – заявила Соня Пернелл.

      Редактор газети The Sun Том Ньютон Данн звинуватив політика у менспредінгу – звичці деяких чоловіків сидіти з широко розставленими ногами. І хоча видання зазначає, що вчинок Джонсона найімовірніше був жартом, називає його "недипломатичним".

      До слова: Борис Джонсон і спорт: кумедні казуси нового прем'єра Британії – фото- та відеоогляд

      Що відомо про прем'єра Британії Бориса Джонсона?Борис Джонсон – британський політик і журналіст, голова Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

      23 липня 2019 року він був обраний прем'єр-міністром Великобританії.

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      Теги: Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції Великобританія
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