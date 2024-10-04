Об этом британский экс-премьер рассказал в своих мемуарах Unleashed, пишет The Times.

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Чего боялся Путин перед вторжением в Украину

Борис Джонсон рассказал, что Путин выражал серьезную обеспокоенность по запуску ракет НАТО по Москве.

Никто не предлагал разместить ракеты НАТО на украинской земле. Но Путин постоянно возвращался к этому вопросу. По его словам, не потребуется много времени, чтобы ракета, запущенная из Украины, поразила Москву,

– цитирует The Times Джонсона.

Джонсон вспомнил, что Путин в какой-то момент "сделал своего рода жутковато-шуточное замечание о риске просчета – непреднамеренного ядерного обмена между Россией и НАТО".

Фактически, российский диктатор угрожал ядерным ударом.

По словам бывшего главы британского правительства, Путин сказал: "Я бы не хотел причинить тебе боль, Борис".

"Замечание, которое Кремль позже опроверг. Никогда не верьте ничему, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто", – отметил Джонсон в своих мемуарах.