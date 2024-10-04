Про це британський експрем'єр розповів у своїх мемуарах Unleashed, пише The Times.

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Чого боявся Путін перед вторгненням в Україну

Борис Джонсон розповів, що Путін висловлював серйозну стурбованість щодо запуску ракет НАТО по Москві.

Ніхто не пропонував розмістити ракети НАТО на українській землі. Але Путін постійно повертався до цього питання. За його словами, не буде потрібно багато часу, щоб ракета, запущена з України, вразила Москву,

— цитує The Times Джонсона.

Джонсон пригадав, що Путін у якийсь момент "зробив свого роду моторошнувато-жартівливе зауваження про ризик прорахунку – ненавмисного ядерного обміну між Росією і НАТО".

Фактично, російський диктатор погрожував ядерним ударом.

За словами колишнього глави британського уряду, Путін сказав: "Я б не хотів заподіяти тобі біль, Борисе".

"Зауваження, яке Кремль пізніше спростував. Ніколи не вірте нічому, що говорить Москва, поки це не буде офіційно спростовано", – зазначив Джонсон у своїх мемуарах.