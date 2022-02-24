Борис Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, сообщает 24 канал. Все из-за нападения России на Украину.
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Джонсон: Великобритания даст решительный ответ
Британский премьер-министр возглавит комитет по чрезвычайным ситуациям. Также Джонсон планирует утвердить дополнительные санкции для немедленного внедрения на утреннем заседании.
"Премьер-министр будет возглавлять Cobra в 07:30, чтобы обсудить ответ на ужасные атаки в Украине сегодня утром", – сообщили в окружении Джонсона.
Он заметил, что "напуган" войной, начатой Москвой. В частности, сказал, что президент страны-агрессора избрал "путь кровопролития и разрушения".
Я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ,
– подчеркнул Джонсон.