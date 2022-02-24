Борис Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету Cobra, повідомляє 24 канал. Усе через напад Росії на Україну.

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Джонсон: Велика Британія дасть рішучу відповідь

Британський прем'єр-міністр очолить комітет із надзвичайних ситуацій. Також Джонсон планує затвердити додаткові санкції для негайного впровадження на ранковому засіданні.

"Прем'єр-міністр очолюватиме Cobra о 07:30, щоб обговорити відповідь на жахливі атаки в Україні сьогодні вранці", – повідомили в оточенні Джонсона.

Він зауважив, що "нажаханий" війною, розпочатою Москвою. Зокрема, сказав, що президент країни-агресорки обрав "шлях кровопролиття та руйнування".

Я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь,

– наголосив Джонсон.