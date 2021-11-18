Об этом Джонсон говорил в среду, 17 ноября, во время общения с британскими парламентариями. Главы правительства спрашивали среди прочего и о том, что может сделать Великобритания для защиты Украины от России.

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Джонсон: Военным авантюризмом вряд ли можно чего-нибудь достичь

Премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон убежден, что вторжение России в Украину было бы "трагической ошибкой".

Во время парламентских слушаний у Джонсона спросили, должна ли Великобритания сделать еще что-нибудь для защиты Польши и Украины от России. В своем ответе британский премьер разделил эти две ситуации.

Ведь у Польши есть гарантия безопасности от НАТО, у Украины же – нет.

Но в любом случае все стороны должны понимать цену просчета на границе.

И было бы "трагической, трагической ошибкой" для Кремля думать, что военным авантюризмом можно чего-то достичь.

Обратите внимание: похожую позицию ранее высказал президент Франции Эммануэль Макрон. В разговоре с Владимиром Путиным 15 ноября он, по данным СМИ, заявил, что готов помогать Украине, если будет угроза ее территориальной целостности.

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