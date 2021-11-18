Про це Джонсон говорив у середу, 17 листопада, під час спілкування з британськими парламентарями. У глави уряду запитували серед іншого й про те, що може зробити Велика Британія для захисту України від Росії.

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Джонсон: Військовим авантюризмом навряд чи можна чогось досягти

Прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою".

Під час парламентських слухань у Джонсона запитали, чи повинна Велика Британія зробити ще щось задля захисту Польщі та України від Росії. У своїй відповіді британський прем'єр розділив ці дві ситуації.

Адже Польща має гарантію безпеки від НАТО, Україна ж – ні.

Та в будь-якому випадку усі сторони мають розуміти ціну прорахунку на кордоні.

І було б "трагічною, трагічною помилкою" для Кремля думати, що військовим авантюризмом можна чогось досягти.

Зверніть увагу: схожу позицію раніше висловив президент Франції Еммануель Макрон. У розмові з Володимиром Путіним 15 листопада він, за даними ЗМІ, заявив, що готовий допомагати Україні, якщо буде загроза її територіальній цілісності.

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