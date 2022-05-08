Об этом он сообщил во время своего видеообращения, обнародованного вечером воскресенья, 8 мая.

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Вспоминая тех, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, мы также думаем о погибших и пострадавших во время незаконного вторжения России в Украину.

– отметил Борис Джонсон.

"Уважение к тем, кто воевал, укрепляет нашу решимость поддерживать украинцев сегодня", – добавил премьер.

Джонсон верит в победу Украины

Глава британского правительства 3 мая выступил в Верховной Раде, отметив, что Путин продолжает свою смехотворную незаконную кампанию против Украины. Однако победа точно будет за нами.

Борис Джонсон подчеркнул, что российская военная машина споткнулась об украинский патриотизм.

Воины Украины дерутся, несмотря на количественное превосходство врага. Но на их стороне – мужество и преданность своей стране. Нерушимость и непреодолимость Путина развеяны как дым. В то время как крепость стоит ваша страна,

– заметил политик.

По его словам, любовь всех украинцев к своей стране останавливает танки. Это час славы Украины, который останется в памяти следующих поколений и будет передаваться внукам и правнукам.

"Украинцы научили целый мир, что брутальная мощь агрессора ничего не может причинить народу, избравшему свободу. Украинцы своим упрямством и жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить нацию. Я верю и знаю, что Украина победит", – подытожил премьер. министр Великобритании.

Обратите внимание! Борис Джонсон – великий друг Украины, выступающий на стороне нашего государства с первого дня полномасштабного вторжения, помогая оружием, санкциями и деньгами.

Британия предоставит Украине 1,6 миллиарда