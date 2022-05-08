Про це він повідомив під час свого відеозвернення, яке було оприлюднено ввечері неділі, 8 травня.

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Згадуючи тих, хто пожертвував своїм життям у Другій світовій війні, ми також думаємо про тих, хто загинув і постраждав під час незаконного вторгнення Росії в Україну,

– зазначив Борис Джонсон.

"Повага до тих, хто воював, зміцнює нашу рішучість підтримувати українців сьогодні", – додав прем'єр.

Джонсон вірить у перемогу України

Глава британського уряду 3 травня виступив у Верховній Раді, наголосивши, що Путін і далі продовжує свою сміхотворну незаконну кампанію проти України. Однак перемога точно буде за нами.

Борис Джонсон підкреслив, що російська воєнна машина спіткнулась об український патріотизм.

Вояки України б'ються, попри кількісну перевагу ворога. Але на їхньому боці – мужність та відданість своїй країні. Непорушність та нездоланність Путіна розвіяні, як дим. Натомість як фортеця стоїть ваша країна,

– зауважив політик.

За його словами, любов усіх українців до своєї країни зупиняє танки. Відтак, це – година слави України, яка залишиться у пам'яті наступних поколінь і передаватиметься внукам та правнукам.

"Українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, який обрав свободу. Українці своєю впертістю і жертвою довели, що гармати й танки не можуть придушити націю. Я вірю і знаю, що Україна переможе", – підсумував прем'єр-міністр Великої Британії.

Зверніть увагу! Борис Джонсон – великий друг України, який виступає на боці нашої держави з першого дня повномасштабного вторгнення, допомагаючи зброєю, санкціями та грошима.

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