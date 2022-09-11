Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что Борис Джонсон найдет себе место на политической карте мира, ведь он не просто хочет вернуться – он хочет побить рекорд Черчилля.

Читайте также Самая большая "ставка" путина провалилась, – политолог о российской агентуре в Великобритании

Если у Черчилля было 2 срока, то Джонсон захочет три, тем более что годы позволяют,

– говорит Давидюк.

По его словам, нужно понимать, что такое должность руководителя НАТО – подходит ли харизматичность Джонсона на такой пост большой военной структуры.

"Если есть источники, которые утверждают, что новым главой НАТО будет Христя Фриланд, то это немного более низкий класс, чем Джонсон", – говорит политолог.

По словам Давидюка, есть и вопрос, по статусу ли Джонсона сейчас такая должность в НАТО. "Мы ведь видим кейс Столтенберга – он вряд ли прыгнул выше головы и вряд ли будет иметь в будущем головокружительную карьеру ", – объясняет Давидюк.

Как мы видим, должность главы НАТО – это может быть последний высокий пост Джонсона, если не будет большой войны. Хочет ли он этого – нет,

– убежден политолог.

На самом деле Борис Джонсон умеет выжидать и вовремя уйти, говорит Давидюк.

"Он очень сильный игрок, поэтому я убежден, что вся его команда сейчас ищет для него лучшее место – понятно, что глобальные мировые структуры могут быть действительно открыты для него, но вопрос в том, что Джонсон все же захочет возглавлять свою страну", – добавляет он.

По словам политолога, несмотря ни на что, нужно понимать, что сейчас Борис Джонсон будет одним из теневых руководителей Британии.

"Лиз Трасс очень близка политически Джонсону, поэтому нужно понимать, что в некоторых вопросах, он может вдохновлять ее", – резюмирует он.

Полный стрим с Николаем Давидюком: смотрите видео