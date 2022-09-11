Про це піж час стріму для 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що Борис Джонсон знайде собі місце на політичній мапі світу, адже він не просто хоче повернутись – він хоче побити рекорд Черчилля.

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Якщо у Черчилля було 2 терміни, то Джонсон захоче три, тим паче, що роки дозволяють,

– каже Давидюк.

За його словами, потрібно розуміти, що таке посада керівника НАТО – чи підходить харизматичність Джонсона на таку посаду великої військової структури.

"Якщо є джерела, які стверджують, що новою очільницею НАТО буде Христя Фріланд, то це трохи нижчий клас, аніж Джонсон", – каже політолог.

За словами Давидюка, є й питання до того, чи по статусу Джонсону зараз така посада в НАТО. "Адже ми бачимо кейс Столтенберга – він навряд стрибнув вище голови і навряд матиме у майбутньому карколомну кар’єру", – пояснює Давидюк.

Як ми бачимо, посада глави НАТО – це може бути остання висока посада Джонсона, якщо не буде великої війни. Чи хоче він цього – ні,

– переконаний політолог.

Насправді, Борис Джонсон вміє вичікувати та вчасно піти, каже Давидюк.

"Він дуже сильний гравець, тому я переконаний, що уся його команда зараз шукає для нього найкраще місце – зрозуміло, що глобальні світові структури можуть бути справді відкритими для нього, але питання у тому, що Джонсон все ж захоче очолювати свою країну", – додає він.

За словами політолога, попри все, потрібно розуміти, що зараз Борис Джонсон буде одним із тіньових керівників Британії.

"Ліз Трасс дуже близька політично до Джонсона, тому потрібно розуміти, що в деяких питаннях, він може надихати її", – резюмує він.

Повний стрім із Миколою Давидюком: дивіться відео