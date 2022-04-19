Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что это – заявление союзника Украины. Это также постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Заметьте Джонсон едет с визитом в Индию: будет говорить в частности об Украине

Ермак подчеркнул, что именно об усилении Украины до такого уровня говорит президент, заявляя о необходимости большего количества вооружений для противостояния России.

Важные слова премьер-министра Великобритании Джонсон после видеопереговоров лидеров стран НАТО. По его словам, долгосрочной целью НАТО должно стать усиление и укрепление Украины до такого уровня, чтобы новое вторжение России стало невозможным.

– заявил Ермак.

Также в пасхальном обращении Джонсон заговорил по-украински. Политик подчеркнул, что для украинского народа послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом в этом году значит больше, чем когда-либо раньше.

Джонсон поддержал Украину в пасхальном обращении: смотрите видео