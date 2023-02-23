Об этом Джонсон сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 Канал. Журналисты спросили, собирается ли он возглавить НАТО. Политик ответил, что это замечательная мысль.

Кстати Будет иметь решающее значение: Джонсон срочно обратился к Байдену

Прекрасная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет,

– сказал Джонсон.

Также Джонсон заверил, что на какой должности он ни был, он будет поддерживать Украину.

Cтолтенберг покинет должность

Каденция действующего генсека Йенса Столтенберга в должности завершается осенью. В феврале он подтвердил, что не будет продолжать свой мандат.

Представитель НАТО Оана Лунгеску напомнила, что в прошлом году председательство Столтенберга уже продлевали. В общей сложности его мандат возобновляли трижды – он занимает почти 9 лет.

Обратите внимание! Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Столтенберг может стать президентом Всемирного банка. Нынешний его глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и генсек НАТО.