Про це Джонсон сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 Канал. Журналісти запитали, чи він збирається очолити НАТО. Політик відповів, що це чудова думка.

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Чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить,

– сказав Джонсон.

Також Джонсон запевнив, що хоч би на якій посаді він не був, він буде підтримувати Україну.

Cтолтенберг залишить посаду

Каденція чинного Генсека Єнса Столтенберга на посаді завершується восени. У лютому він підтвердив, що не продовжуватиме свій мандат.

Речниця НАТО Оана Лунгеску нагадала, що торік головування Столтенберга вже продовжували. Загалом його мандат поновлювали тричі – він перебуває на посаді майже 9 років.

Зверніть увагу! Раніше у низці ЗМІ повідомляли, що Столтенберг може стати президентом Світового банку. Нинішній його очільник Девід Малпас піде у відставку приблизно в той же час, що й Генсек НАТО.