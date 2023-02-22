Джонсон наголосив, що надання допомоги Україні матиме вирішальне значення для безпеки Заходу. Політик переконаний: якби літаки надіслали ще рік тому, наразі цивілізований світ був би набагато ближчим до перемоги.

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Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою,

– додав Джонсон.

Політик закликав США та Велику Британію надати Україні F-16. Окрім того, Джонсон наголосив, що Україні потрібно додати більше танків та далекобійної артилерії.

Як F-16 допоможуть ЗСУ