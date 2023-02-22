Джонсон наголосив, що надання допомоги Україні матиме вирішальне значення для безпеки Заходу. Політик переконаний: якби літаки надіслали ще рік тому, наразі цивілізований світ був би набагато ближчим до перемоги.
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Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою,
– додав Джонсон.
Політик закликав США та Велику Британію надати Україні F-16. Окрім того, Джонсон наголосив, що Україні потрібно додати більше танків та далекобійної артилерії.
Як F-16 допоможуть ЗСУ
- Захисникам українського неба потрібно якнайшвидше отримати F-16. Вони можуть виконувати цілий спектр критично важливих завдань. Зокрема, придушувати повітряну оборону ворога.
- Окрім того, F-16 прославилися своєю ефективністю у повітряних боях. Загалом Україні потрібно щонайменше 200 F-16. Це допоможе пришвидшити перемогу України й війні.
- Під час візиту Байдена до Варшави у польській столиці провели масштабну акцію й закликали лідера США надати Україні F-16.