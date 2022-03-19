Также пообещал стоять с Украиной в то время, когда ее народ "с таким мужеством сталкивается с таким ужасом". Об этом Джонсон заявил Зеленскому по телефону в пятницу утром.

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Британия сделает больше, чтобы помочь, – Джонсон

Джонсон говорит, что Великобритания "стала первопроходцем" в предоставлении оружия Украине и введению санкций против России. Но подчеркнул, что увеличат помощь.

Мы знаем, что мы должны сделать больше, чтобы помочь. Я обещаю вам, что мы это сделаем,

– заявил британский премьер.

Он также добавил, что знает, что Украина "борется не только за вашу жизнь и ваши дома, а и за дело демократии и самой свободы".

При этом Джонсон заметил, что наверняка все чувствуют, что могут и сделают больше во всем мире.

Мы будем делать больше, чтобы усилить порок вокруг экономики Путина – и с каждым днем... решимость мира делать больше растет, и я больше чем когда-либо убежден что Путин потерпит неудачу,

– подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании сказал, что Россия "фатально недооценила" как решимость украинцев воевать, так и силу западного единства.

Джонсон говорит, что сейчас очень важно, чтобы мир начал отучаться от российской нефти и газа. В то же время призвал к национальным и международным усилиям, чтобы "удвоить" ветровую, приливную, солнечную и ядерную энергию.

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