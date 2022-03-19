Також пообіцяв стояти з Україною в той час, коли її народ "з такою мужністю стикається з таким жахом". Про це Джонсон заявив Зеленському телефоном в п'ятницю вранці.

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Британія зробить більше, щоб допомогти, – Джонсон

Джонсон каже, що Велика Британія "стала першопрохідцем" у наданні зброї Україні та введенні санкцій проти Росії. Але підкреслив, що збільшать допомогу.

Ми знаємо, що ми повинні зробити більше, щоб допомогти. Я обіцяю вам, що ми це зробимо,

– заявив британський прем'єр.

Він також додав, що знає, що Україна "бореться не лише за ваше життя та ваші домівки, а й за справу демократії та самої свободи".

При цьому Джонсон зауважив, що напевне всі відчувають, що можуть і зроблять більше у всьому світі.

Ми будемо робити більше, щоб посилити порок навколо економіки Путіна – і з кожним днем… рішучість світу робити більше зростає, і я більше ніж будь-коли переконаний що Путін зазнає невдачі,

– підкреслив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що Росія "фатально недооцінила" як рішучість українців воювати, так і силу західної єдності.

Джонсон каже, що зараз дуже важливо, щоб світ почав відучуватися від російської нафти і газу. Водночас закликав до національних і міжнародних зусиль, щоб "подвоїти" вітрову, припливну, сонячну та ядерну енергію.

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