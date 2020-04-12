Джонсона выписали из больницы: реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы. Попал в медучреждение последний из-за заражения коронавирусом.
Зеленский в твиттере пожелал Джонсону и всем британцам, страдающим от коронавируса, как можно быстрее выздороветь.
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Вместе мы – сила,
– подчеркнул украинский президент.
Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.
Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное
- COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.
- Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
- Вечером 6 апреля сообщили, что британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.
- После того, как Джонсона доставили в больницу, российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на искусственную вентиляцию легких. Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это дезинформацией.
- Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.
Как долго коронавирус остается на поверхностях / инфографика 24 канала
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