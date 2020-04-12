Джонсона выписали из больницы: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы. Попал в медучреждение последний из-за заражения коронавирусом.

Зеленский в твиттере пожелал Джонсону и всем британцам, страдающим от коронавируса, как можно быстрее выздороветь.

К теме Борис Джонсон выписан из больницы и возвращается домой

Вместе мы – сила,

– подчеркнул украинский президент.

.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020

Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.

Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное

COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.

10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности. Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.

для обследования вечером 5 апреля. Вечером 6 апреля сообщили, что британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.

После того, как Джонсона доставили в больницу, российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на искусственную вентиляцию легких. Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это дезинформацией.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.​



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