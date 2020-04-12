19:30
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Джонсона выписали из больницы: реакция Зеленского

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы. Попал в медучреждение последний из-за заражения коронавирусом.

      Зеленский в твиттере пожелал Джонсону и всем британцам, страдающим от коронавируса, как можно быстрее выздороветь.

      К теме Борис Джонсон выписан из больницы и возвращается домой

      Вместе мы – сила,
      – подчеркнул украинский президент.

      Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.

      Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное

      • COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.
      • Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
      • Вечером 6 апреля сообщили, что британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.
      • После того, как Джонсона доставили в больницу, российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на искусственную вентиляцию легких. Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это дезинформацией.
      • Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.​

      Як довго зберігається коронавірус
      Как долго коронавирус остается на поверхностях / инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Борис Джонсон Президент Украины Великобритания Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Как работать в режиме виртуальных встреч: советы профессора школы бизнеса
      Наталія Микольска
      сегодня , 13:15 День космонавтики: Автостопом по галактике
      Євгенія Мазур