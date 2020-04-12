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      Джонсона виписали з лікарні: реакція Зеленського

      -
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що британського прем’єра Бориса Джонсона виписали з лікарні. Потрапив до медзакладу останній через зараження коронавірусом.

      Зеленський у твіттері побажав Джонсону та всім британцям, що страждають від коронавірусу, якнайшвидше одужати.

      До теми Борис Джонсон виписаний з лікарні і повертається додому

      Разом ми – сила,
      – підкреслив український президент.

      Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 6 квітня вона займає 7 місце із понад 79 тисячами хворих і 9892 померлими від COVID-19.

      Борис Джонсон захворів на коронавірус: головне

      • COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. 10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки.
      • Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
      • Увечері 6 квітня повідомили, що британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії. Причина – стан здоров'я політика погіршився.
      • Після того, як Джонсона доправили до лікарні, російська інформаційна агенція РИА Новости з посиланням на джерела повідомила, що його начебто збираються провести штучну вентиляцію легенів. Цю інформацію підхопили інші росЗМІ. Представники Джонсона назвали це дезінформацією.
      • З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.

      Як довго зберігається коронавірус
      Як довго коронавірус зберігається на поверхнях / Інфографіка 24 канал

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Борис Джонсон Президент України Велика Британія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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