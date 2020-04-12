Джонсона виписали з лікарні: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що британського прем’єра Бориса Джонсона виписали з лікарні. Потрапив до медзакладу останній через зараження коронавірусом.

Зеленський у твіттері побажав Джонсону та всім британцям, що страждають від коронавірусу, якнайшвидше одужати.

До теми Борис Джонсон виписаний з лікарні і повертається додому

Разом ми – сила,

– підкреслив український президент.

.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020

Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 6 квітня вона займає 7 місце із понад 79 тисячами хворих і 9892 померлими від COVID-19.

Борис Джонсон захворів на коронавірус: головне

COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня . 10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома . Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки.

. 10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон . Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки. Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.

для обстеження увечері 5 квітня. Увечері 6 квітня повідомили, що британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії. Причина – стан здоров'я політика погіршився.

Після того, як Джонсона доправили до лікарні, російська інформаційна агенція РИА Новости з посиланням на джерела повідомила, що його начебто збираються провести штучну вентиляцію легенів . Цю інформацію підхопили інші росЗМІ. Представники Джонсона назвали це дезінформацією .

агенція РИА Новости з посиланням на джерела повідомила, що його начебто збираються провести . Цю інформацію підхопили інші росЗМІ. Представники Джонсона назвали це . З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.



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