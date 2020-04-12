Борис Джонсон виписаний з лікарні і повертається додому

Прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого підтвердили COVID-19, після тижня шпиталізації виписали з лікарні. Перед тим він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за своє врятоване життя.

Прем'єр Британії не одразу буде виконувати службові обов'язки. Як повідромляє ВВС, Джонсон вже повертається у свою резиденцію, однак одразу не приступає до роботи.

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Перед тим Джонсон висловив подяку лікарям, які боролися за його життя.

Не можу знайти слів вдячності. Я зобов'язаний їм своїм життям,

– зазначив прем'єр-міністр у своїй першій публічній заяві.

Джонсон останні два дні лікувався у звичайній палаті після тривалого перебування у реанімації. За словами медиків, голова уряду Британії вже йде на поправку та показує значний прогрес.

Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 6 квітня вона займає 7 місце із понад 79 тисячами хворих і 9892 померлими від COVID-19.

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