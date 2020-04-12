Борис Джонсон виписаний з лікарні і повертається додому
Прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого підтвердили COVID-19, після тижня шпиталізації виписали з лікарні. Перед тим він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за своє врятоване життя.
Прем'єр Британії не одразу буде виконувати службові обов'язки. Як повідромляє ВВС, Джонсон вже повертається у свою резиденцію, однак одразу не приступає до роботи.
Раніше Прем'єра Британії Джонсона, який хворіє на коронавірус, перевели з реанімації
Перед тим Джонсон висловив подяку лікарям, які боролися за його життя.
Не можу знайти слів вдячності. Я зобов'язаний їм своїм життям,
– зазначив прем'єр-міністр у своїй першій публічній заяві.
Джонсон останні два дні лікувався у звичайній палаті після тривалого перебування у реанімації. За словами медиків, голова уряду Британії вже йде на поправку та показує значний прогрес.
Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 6 квітня вона займає 7 місце із понад 79 тисячами хворих і 9892 померлими від COVID-19.
Борис Джонсон захворів на коронавірус: головне
- COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. 10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки.
- Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
- Увечері 6 квітня повідомили, що британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії. Причина – стан здоров'я політика погіршився.
- Після того, як Джонсона доправили до лікарні, російська інформаційна агенція РИА Новости з посиланням на джерела повідомила, що його начебто збираються провести штучну вентиляцію легенів. Цю інформацію підхопили інші росЗМІ. Представники Джонсона назвали це дезінформацією.
- З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.
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