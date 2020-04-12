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      Борис Джонсон виписаний з лікарні і повертається додому

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      Борис Джонсон йде на поправку / RidusNews

      Прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого підтвердили COVID-19, після тижня шпиталізації виписали з лікарні. Перед тим він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за своє врятоване життя.

      Прем'єр Британії не одразу буде виконувати службові обов'язки. Як повідромляє ВВС, Джонсон вже повертається у свою резиденцію, однак одразу не приступає до роботи.

      Раніше Прем'єра Британії Джонсона, який хворіє на коронавірус, перевели з реанімації

      Перед тим Джонсон висловив подяку лікарям, які боролися за його життя. 

      Не можу знайти слів вдячності. Я зобов'язаний їм своїм життям,
      – зазначив прем'єр-міністр у своїй першій публічній заяві.

      Джонсон останні два дні лікувався у звичайній палаті після тривалого перебування у реанімації. За словами медиків, голова уряду Британії вже йде на поправку та показує значний прогрес.

      Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 6 квітня вона займає 7 місце із понад 79 тисячами хворих і 9892 померлими від COVID-19.

      Борис Джонсон захворів на коронавірус: головне

      • COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. 10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки.
      • Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня. 
      • Увечері 6 квітня повідомили, що британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії. Причина – стан здоров'я політика погіршився.
      • Після того, як Джонсона доправили до лікарні, російська інформаційна агенція РИА Новости з посиланням на джерела повідомила, що його начебто збираються провести штучну вентиляцію легенів. Цю інформацію підхопили інші росЗМІ. Представники Джонсона назвали це дезінформацією.
      • З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату. 
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини політики Велика Британія Борис Джонсон
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