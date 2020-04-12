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      Борис Джонсон выписан из больницы и возвращается домой

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      Борис Джонсон идет на поправку / RidusNews

      Премьера Великобритании Бориса Джонсона, у которого подтвердили COVID-19, после недели госпитализации выписали из больницы. Перед этим он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за свою спасенную жизнь.

      Премьер Британии не сразу будет выполнять служебные обязанности. Как сообщает ВВС, Джонсон уже возвращается в свою резиденцию, однако сразу не приступает к работе.

      Ранее Премьера Британии Джонсона, который болеет коронавирусом, перевели из реанимации

      Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,
      – отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.

      Перед тем Джонсон выразил благодарность врачам, которые боролись за его жизнь.

      Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,
      – отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.

      Джонсон последние два дня лечился в обычной палате после длительного пребывания в реанимации. По словам медиков, глава правительства Британии уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.

      Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.

      Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное

      • COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.
      • Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
      • Вечером 6 апреля сообщили, что британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.
      • После того, как Джонсона доставили в больницу, российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на искусственную вентиляцию легких. Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это дезинформацией.
      • Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.​
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Великобритания Борис Джонсон
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