Борис Джонсон выписан из больницы и возвращается домой
Премьера Великобритании Бориса Джонсона, у которого подтвердили COVID-19, после недели госпитализации выписали из больницы. Перед этим он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за свою спасенную жизнь.
Премьер Британии не сразу будет выполнять служебные обязанности. Как сообщает ВВС, Джонсон уже возвращается в свою резиденцию, однако сразу не приступает к работе.
Ранее Премьера Британии Джонсона, который болеет коронавирусом, перевели из реанимации
Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,
– отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.
Перед тем Джонсон выразил благодарность врачам, которые боролись за его жизнь.
Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,
– отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.
Джонсон последние два дня лечился в обычной палате после длительного пребывания в реанимации. По словам медиков, глава правительства Британии уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.
Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.
Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное
- COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.
- Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
- Вечером 6 апреля сообщили, что британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.
- После того, как Джонсона доставили в больницу, российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что его вроде бы собираются перевести на искусственную вентиляцию легких. Эту информацию подхватили другие росСМИ. Представители Джонсона назвали это дезинформацией.
- Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.
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