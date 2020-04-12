Борис Джонсон выписан из больницы и возвращается домой

Премьера Великобритании Бориса Джонсона, у которого подтвердили COVID-19, после недели госпитализации выписали из больницы. Перед этим он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за свою спасенную жизнь.

Премьер Британии не сразу будет выполнять служебные обязанности. Как сообщает ВВС, Джонсон уже возвращается в свою резиденцию, однако сразу не приступает к работе.

Ранее Премьера Британии Джонсона, который болеет коронавирусом, перевели из реанимации

Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,

– отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.

Перед тем Джонсон выразил благодарность врачам, которые боролись за его жизнь.

Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью,

– отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении.

Джонсон последние два дня лечился в обычной палате после длительного пребывания в реанимации. По словам медиков, глава правительства Британии уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.

Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 6 апреля она занимает 7 место с более 79 тысячами больных и 9892 умершими от COVID-19.

Борис Джонсон заболел коронавирусом: главное