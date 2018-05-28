Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу. Причиной стало низкое кровяное давление и общая слабость.

Соответствующую информацию обнародовал представитель президента Джим МакГрат в Twitter.

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По его словам, 93-летний мужчина несколько дней проведет в больнице для обследования. При этом он находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) 27 травня 2018 р.

Стоит добавить, что это уже второй раз в 2018 году Джордж Буш-старший попадает в больницу. В апреле он был госпитализирован из-за заражения крови.

Напомним, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет умерла его жена – Барбара Буш.