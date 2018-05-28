Джорджа Буша-старшего госпитализировали
Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу. Причиной стало низкое кровяное давление и общая слабость.
Соответствующую информацию обнародовал представитель президента Джим МакГрат в Twitter.
Читайте также: Супрун рассказала, как помочь мозгу работать лучше
По его словам, 93-летний мужчина несколько дней проведет в больнице для обследования. При этом он находится в сознании и не испытывает дискомфорта.
Стоит добавить, что это уже второй раз в 2018 году Джордж Буш-старший попадает в больницу. В апреле он был госпитализирован из-за заражения крови.
Напомним, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет умерла его жена – Барбара Буш.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В НАТО обнародовали доклад о вмешательстве России в избирательные процессы стран Альянсасегодня, 02:43
-
Активные действия со стороны России в Украине: военный назвал еще одно стратегическое местосегодня, 00:38
-
Сын пенсионера, которого иностранцы избили на рынке в Киеве, сообщил о его состоянии27 мая, 23:38
Комментарии