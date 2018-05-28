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Джорджа Буша-старшего госпитализировали

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Джордж Буш-старший
Джордж Буш-старший

Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу. Причиной стало низкое кровяное давление и общая слабость.

Соответствующую информацию обнародовал представитель президента Джим МакГрат в Twitter.

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По его словам, 93-летний мужчина несколько дней проведет в больнице для обследования. При этом он находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

Стоит добавить, что это уже второй раз в 2018 году Джордж Буш-старший попадает в больницу. В апреле он был госпитализирован из-за заражения крови.

Напомним, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет умерла его жена – Барбара Буш.

Теги: Новости США
Источник: 24 Канал
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