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Джорджа Буша-старшого госпіталізували

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Джордж Буш-старший
Джордж Буш-старший

41-ого президента США Джорджа Буша-старшого госпіталізували до лікарні. Причиною став низький кров'яний тиск та загальна слабкість.

Відповідну інформацію оприлюднив речник президента Джим МакГрат у Twitter.

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За його словами, 93-річний чоловік декілька днів проведе у лікарні для обстеження. При цьому він перебуває у свідомості та не відчуває дискомфорту.

Варто додати, що це вже вдруге у 2018 році Джордж Буш-старший потрапляє до лікарні. У квітні його госпіталізували через зараження крові. 

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року у віці 92 років померла його дружина – Барбара Буш. 

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
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