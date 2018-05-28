41-ого президента США Джорджа Буша-старшого госпіталізували до лікарні. Причиною став низький кров'яний тиск та загальна слабкість.

Відповідну інформацію оприлюднив речник президента Джим МакГрат у Twitter.

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За його словами, 93-річний чоловік декілька днів проведе у лікарні для обстеження. При цьому він перебуває у свідомості та не відчуває дискомфорту.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) 27 травня 2018 р.

Варто додати, що це вже вдруге у 2018 році Джордж Буш-старший потрапляє до лікарні. У квітні його госпіталізували через зараження крові.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року у віці 92 років померла його дружина – Барбара Буш.