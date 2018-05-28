Джорджа Буша-старшого госпіталізували
41-ого президента США Джорджа Буша-старшого госпіталізували до лікарні. Причиною став низький кров'яний тиск та загальна слабкість.
Відповідну інформацію оприлюднив речник президента Джим МакГрат у Twitter.
Читайте також: Супрун розповіла, як допомогти мозку працювати краще
За його словами, 93-річний чоловік декілька днів проведе у лікарні для обстеження. При цьому він перебуває у свідомості та не відчуває дискомфорту.
Варто додати, що це вже вдруге у 2018 році Джордж Буш-старший потрапляє до лікарні. У квітні його госпіталізували через зараження крові.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року у віці 92 років померла його дружина – Барбара Буш.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі