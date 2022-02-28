Известный итальянский дизайнер не стал стоять в стороне от коварного военного нападения на Украину. Он решил заявить о своей солидарности с Украиной во время показа своей коллекции в Милане.
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Тишина на показе коллекции Джорджио Армани
Показ коллекции Армани прошел в полной тишине, которую нарушали звуки движения видеокамер и сдержанные аплодисменты. Этот перформанс Джорджио посвятил Украине.
Модели шли по подиуму в полной тишине / Фото
Мое решение не использовать музыку в шоу было принято как знак уважения к людям, пострадавшим от трагедии. Я мог только передать свое сердцебиение об этой страшной трагедии из-за тишины,
– сказал дизайнер.
Россия стала изгнанником из-за нападения на Украину
ВСУ храбро и эффективно отражают атаки врага и не дают ему войти в украинские города. Весь мир стал на сторону Украины, поэтому кроме поражений на фронте, врагу придется почувствовать на себе и другие последствия своих преступлений.
России придется жить в полной изоляции: Европа закрыла российским самолетам свое воздушное пространство и ввела ряд экономических санкций, США тоже ввели санкции и активно помогают Украине, многие частные компании прекращают сотрудничество с оккупантами, перестают поставлять в Россию свою продукцию и делают невозможным пользование своими продуктами на ее территории. Весь мир стал союзником Украины в борьбе против российских оккупантов и всячески способствует нашей победе.
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