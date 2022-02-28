Відомий італійський дизайнер не став стояти осторонь підступного воєнного нападу на Україну. Він вирішив заявити про свою солідарність з Україною під час показу своєї колекції у Мілані.

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Тиша на показі колекції Джорджіо Армані

Показ колекції Армані пройшов у цілковитій тиші, яку порушували звуки руху відеокамер та дуже стримані оплески. Цей перформанс Джорджіо присвятив Україні.

Моделі йшли по подіуму у повній тиші / Фото Vogue

Моє рішення не використовувати музику в шоу було прийнято як знак поваги до людей, які постраждали від трагедії. Я міг лише передати своє серцебиття про цю страшну трагедію через тишу,

– сказав дизайнер.

Росія стала вигнанцем через напад на Україну

Зазначимо, що ЗСУ хоробро та ефективно відбивають атаки ворога та не дають йому увійти в українські міста. Увесь світ став на сторону України, тому окрім поразок на фронті ворогу доведеться відчути на собі й інші наслідки своїх злочинів.

Росії доведеться жити у повній ізоляції: Європа закрила російським літакам свій повітряний простір та ввела ряд економічних санкцій, США теж ввели санкції та активно допомагають Україні, багато приватних компаній припиняють співпрацю з окупантами, перестають постачати у Росію свою продукцію та роблять неможливим користування своїми продуктами на її території. Увесь світ став союзником України у боротьбі проти російських окупантів та всіляко сприяє нашій перемозі.

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