Скандальное выступление состоялось весной 2023 года в Нью-Йорке. Комик решила пошутить о напряженных отношениях между Малайзией и Сингапуром, сравнив их с бывшими.

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Сингапур Чиа назвала "первой страной мира" и добавила, что Малайзия все еще развивается.

Комик подчеркнула, что Малайзия вроде бы пытается вернуть Сингапур, аргументируя, что не может навестить его, потому что "самолеты не летают". Здесь комик пошутила об исчезновении самолета рейса 370 Malaysia Airlines и подчеркнула, что "малайзийские авиалинии пропадают без вести". Впоследствии Чиа добавила, что "некоторые шутки не удаются".

Шутка возмутила людей. В Сингапуре после выступления Чиа даже вспыхнули протесты.

Исчезновение самолета рейса 370 Malaysia Airlines – что известно

Самолет рейса 370 Malaysia Airlines исчез над Южно-Китайским морем. Трагедия произошла в марте 2014 года. На борту находились около 250 человек. Впоследствии власти Малайзии заявили, что самолет потерпел авиакатастрофу. Власти страны заявили, что все находившиеся на борту, очевидно, погибли. Поисковую операцию завершили в 2017 году.