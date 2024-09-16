Чемпионский поединок стал возможным после того, как Александр Усик отказался от этого титула. Украинец решил не проводить обязательную защиту, а сосредоточиться на реванше с Тайсоном Фьюри.

Читайте также "Сейчас трудно ходить": легендарный Тайсон признался, может ли сорваться его возвращение в ринг

Кого будет поддерживать мэр Киева

Бывший многократный чемпион мира в хевивейте Виталий Кличко в интервью Sky Sports высказался о бое между британцами. Он признался, что будет болеть за Эй Джея, которого считает очень хорошим человеком.

"Иногда сделанный шаг назад означает, что в будущем можно сделать несколько шагов вперед, и я надеюсь, что Энтони Джошуа многому научился после последних поражений и имеет мотивацию, чтобы победить Дюбуа.

Я держу кулаки за Эй Джея. Джошуа – хороший человек, у него доброе сердце. Он замечательный спортсмен, у которого есть хорошие навыки", – сказал Кличко.

К слову. Оба претендента на пояс IBF ранее уступали Александру Усику. Энтони Джошуа дважды проиграл украинцу судейским решением, а Даниэль Дюбуа был нокаутирован в девятом раунде.

Напомним, что следующий бой Александр Усик проведет 21 декабря против Тайсона Фьюри. Ожидается, что победитель встретится с триумфатором пары Джошуа – Дюбуа в битве за звание абсолюта.