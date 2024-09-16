Чемпіонський поєдинок став можливим після того, як Олександр Усик відмовився від цього титулу. Українець вирішив не проводити обов'язковий захист, а зосередитися на реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Читайте також "Зараз важко ходити": легендарний Тайсон зізнався, чи може зірватися його повернення у ринг

Кого підтримуватиме мер Києва

Колишній багаторазовий чемпіон світу в хевівейті Віталій Кличко в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій між британцями. Він зізнався, що вболіватиме за Ей Джея, якого вважає дуже хорошою людиною.

"Іноді зроблений крок назад означає, що в майбутньому можна зробити декілька кроків вперед, і я сподіваюся, що Ентоні Джошуа багато чому навчився після останніх поразок і має мотивацію, щоб перемогти Дюбуа.

Я тримаю кулаки за Ей Джея. Джошуа – хороша людина, у нього добре серце. Він чудовий спортсмен, у якого є хороші навички", – сказав Кличко.

До слова. Обидва претенденти на пояс IBF раніше поступалися Олександру Усику. Ентоні Джошуа двічі програв українцю суддівським рішенням, а Даніель Дюбуа був нокаутований у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що наступний бій Олександр Усик проведе 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі. Очікується, що переможець зустрінеться з тріумфатором пари Джошуа – Дюбуа в битві за звання абсолюта.