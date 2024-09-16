Станом на зараз колишній абсолютний чемпіон світу провів 56 поєдинків. У них він здобув 50 перемог, з яких 44 нокаутом.

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Тайсон налаштований оптимістично

Легенда світового боксу зізнався, чи готовий він наразі до битви, яка одного разу вже була перенесена через проблеми з його здоров'ям. "Залізний Майк" не потішив відповіддю своїх уболівальників, проте запевнив, що до запланованої дати все зміниться:

Зараз важко ходити. Але через два місяці я буду в ідеальному стані. Бій виграється в спортзалі. Я зроблю все, що допоможе мені. Я збираюся насолоджуватися часом, проведеним ввечері з усіма моїми друзями дитинства, до біса Джейка Пола.

Довідка. Бій Тайсон – Пол запланований на 15 листопада. Він мав відбутися 20 липня, але був перенесений через загострення виразки у 58-річного боксера.

Нагадаємо, що після завершення професійної кар'єри Майк Тайсон уже виходив одного разу на ринг, але то був виставковий поєдинок. Тоді, восени 2020 року, "Залізний Майк" боксував з Роєм Джонсом-молодшим. За неофіційними підрахунками бій закінчився внічию.