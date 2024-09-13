Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що наразі є боксер, який здатний посунути їх із вершини. Він назвав бійця, який вразив британця в останньому бою, що відбувся у серпні.

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Сміливий прогноз від британця

За словами Нельсона, конголезький боксер Мартін Баколе може перемогти топових хевівейтерів, зокрема, Олександра Усика. Такий висновок він зробив після перегляду битви з Джаредом Андерсоном.

"Баколе можна було б поставити майже з будь-ким. В останньому бою його руки були такими вільними. Його стиль був дуже схожий на Джорджа Формана, і він був таким сильним. Як він розібрав Андерсона, ми сиділи та звертали увагу.

Ви намагаєтеся створити його штучний образ проти Усика, Ф’юрі, Джошуа та Дюбуа – імена, які входять у першу десятку та про які говорить публіка. А насправді побачите, як він влаштує їм пекельний вогонь, якщо не нокаутує їх", – сказав Нельсон.

Довідка. Йдеться про бій, який відбувся 4 серпня. Тоді Мартін Баколе нокаутував американця Джареда Андерсона у п’ятому раунді, завдавши тому першої поразки в кар'єрі.

Зазначимо, що Мартін Баколе на професійному рівні провів 22 поєдинки. Він здобув 21 перемогу, а єдина поразка була у 2018 році, коли він поступився Майклу Гантеру.