Джулиан Ассанж рассматривает предложение дать показания в Сенате США
Основатель WikiLeaks рассматривает просьбу Комитета по вопросам разведки Сената США предоставить показания относительно российского вмешательства во время президентских выборов в 2016 году.
Об этом CNN сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
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"Сенаторы, которые ведут расследование, попросили его лично прибыть в оговоренное время и день. Мы серьезно рассматриваем предложение, однако господину Ассанжу должна быть гарантирована безопасность", – сказала она.
Напомним, с 2012-го года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище. В США его обвиняют в разглашении секретных данных.
Источник: 24 канал
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