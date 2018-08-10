Джулиан Ассанж рассматривает предложение дать показания в Сенате США

Основатель WikiLeaks рассматривает просьбу Комитета по вопросам разведки Сената США предоставить показания относительно российского вмешательства во время президентских выборов в 2016 году.

Об этом CNN сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

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"Сенаторы, которые ведут расследование, попросили его лично прибыть в оговоренное время и день. Мы серьезно рассматриваем предложение, однако господину Ассанжу должна быть гарантирована безопасность", – сказала она.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but testimony must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/TrDKkCKVBx — WikiLeaks (@wikileaks) August 8, 2018

Напомним, с 2012-го года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище. В США его обвиняют в разглашении секретных данных.