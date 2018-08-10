Джуліан Ассанж розглядає пропозицію дати свідчення у Сенаті США
Засновник WikiLeaks розглядає прохання Комітету з питань розвідки Сенату США надати свідчення щодо російського втручання під час президентських виборів у 2016 року.
Про це CNN повідомила адвокатка Ассанжа Дженніфер Робінсон.
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"Сенатори, які ведуть розслідування попросили його особисто прибути у домовлений час та день. Ми серйозно розглядаємо пропозицію, проте пану Ассанжу повинна бути гарантована безпека", – сказала вона.
Нагадаємо, з 2012-го року Джуліан Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, де він отримав політичний притулок. У США його звинувачують у розголошенні секретних даних.
Джерело: 24 канал
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