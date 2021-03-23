Приватизация "Ощадбанка", который сегодня на 100% принадлежит государству, станет одним из вопросов, которые будут обсуждаться во время визита Президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, который 22 и 23 марта находится в Украине с официальным визитом. Об этом редакции стало известно из источников, близких к правительству.

Как сообщали СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз ЕБРР, во время встреч Президента Банка с представителями правительственных и деловых кругов, будут обсуждаться реформы, необходимые для привлечения инвестиций в Украину, а также восстановления после пандемии COVID-19.

Однако, по данным источников, во время визита будет обсуждаться также разгосударствление "Ощадбанка" путем вхождения ЕБРР в его капитал.

Напомним, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Украиной и МВФ, наше государство должно обеспечить выполнение всех условий для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка.

Зато, как сообщили СМИ в конце февраля, Министерство финансов подготовило законопроект, предусматривающий присоединение "Ощадбанка" в систему гарантирования на беспрецедентно льготных условиях, и это прямо указывает на его неудовлетворительное финансовое состояние.

В частности, вместо полмиллиарда гривен вступительного взноса банк оплатит около 50 миллионов, говорится в сообщениях СМИ. Кроме того, для него закладывается трехлетний льготный период по уплате регулярных взносов.

Среди других проблем "Ощадбанка" – огромный объем кредитов, которые не обслуживаются, и нерешенный вопрос советских вкладов. В случае реализации этой инициативы, оставшаяся часть банковской системы оплатит участие "Ощада" в системе обеспечения из собственного кармана, а ЕБРР будет втянута в сотрудничество с проблемным банком, сообщают СМИ.