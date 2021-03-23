Приватизація "Ощадбанку", який на сьогодні на 100% належить державі, стане одним з питань, що обговорюватимуться під час візиту Президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, яка 22 та 23 березня перебуває в Україні з офіційним візитом. Про це редакції стало відомо з джерел, близьких до уряду.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на офіційний пресреліз ЄБРР, під час зустрічей Президента Банку з представниками урядових та ділових кіл, обговорюватимуться реформи, необхідні для залучення інвестицій в Україну, а також відновлення після пандемії COVID-19.

Однак, за даними джерел, під час візиту обговорюватиметься також роздержавлення "Ощадбанку" шляхом входження ЄБРР в його капітал.

Нагадаємо, відповідно до Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ, наша держава мала забезпечити виконання всіх умов для входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку.

Натомість, як повідомили ЗМІ наприкінці лютого, Міністерство фінансів підготувало законопроєкт, яким передбачено приєднання "Ощадбанку" до системи гарантування на безпрецедентно пільгових умовах, і це прямо вказує на його незадовільний фінансовий стан.

Зокрема, замість пів мільярда гривень вступного внеску банк сплатить близько 50-ти мільйонів, мовиться у повідомленнях ЗМІ. Крім того, для нього закладається трирічний пільговий період зі сплати регулярних внесків.

Серед інших проблем "Ощадбанку" – величезний обсяг кредитів, що не обслуговуються, та невирішене питання радянських вкладів. У разі реалізації цієї ініціативи, решта банківської системи оплатить участь "Ощада" в системі гарантування з власної кишені, а ЄБРР буде втягнуто у співпрацю з проблемним банком, повідомляють ЗМІ.