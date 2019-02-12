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      ЕБРР и EU4Business открывают украинским мебельщикам новые рынки

      Новая тема 118 Читати новину українською

      Украинские производители представили свою продукцию на восьмой Международной выставке элементов интерьера – INTERIOR MEBEL, которая проходила в Киеве в МВЦ.

      Качество производства и креативный дизайн украинской мебели высоко оценили представители 15 израильских компаний. Налаживать иностранное партнерство частным компаниям помогает Европейский банк реконструкции и развития в рамках инициативы Евросоюза – EU4Business. Кроме этого, в рамках поддержки МСБ предприниматель может получить компенсацию средств на консалтинговый проект.

      "Мебельная отрасль – одна из самых перспективных. Предпринимателей нужно только научить находить иностранных партнеров. Для этого, в рамках программы EU4Business, ЕБРР разработал детальный план действий для мебельной отрасли на ближайшие несколько лет. Кроме того, для усиления экспортной деятельности, совместно с Офисом по продвижению экспорта, был создан экспортный бренд страны. Теперь работа на международных рынках будет более системной", – рассказала координатор консалтинговых проектов малого и среднего бизнеса ЕБРР Ольга Иванченко. – Также активно работаем в торговых миссиях. Недавно поддержали торговую миссию наших мебельщиков в Израиль. Украинские производители вернулись с заказом на меблировку для 3 тысяч квартир".

      Успех недавней торговой миссии вдохновил организовать площадку для В2В встреч украинских производителей с израильскими архитекторами, дизайнерами и ритейлерами на международной выставке INTERIOR MEBEL. За два дня состоялось около 250 встреч, которые должны принести 70 украинским производителям новые контракты.

      "Благодаря инициативе Европейского союза EU4Business и ЕБРР, мы имеем возможность заявить о себе. Украинские производители имеют большой потенциал, который нужно просто открыть другим странам. Наши партнеры поражены качеством товаров, Украина интересна миру", – говорит председатель экспортной платформы украинской ассоциации мебельщиков Дмитрий Патис.

      Соглашаются с этим и в Евросоюзе. Впрочем, недостаток финансирования, бюрократия и трудности на пути к новым рынкам сдерживают прогресс развития частного малого и среднего бизнеса в Украине. Именно поэтому, в рамках инициативы ЕС EU4Business, которая реализуется в Украине банком ЕБРР, введен механизм финансовой, информационной и консультационной поддержки частному предпринимательству. Он помогает научиться полностью реализовывать свой потенциал и будет способствовать стремительному экономическому росту. Воспользоваться возможностями инициативы ЕС EU4Business, можно обратившись в Центры информационной поддержки бизнеса, которые работают в 15 регионах Украины.

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      Теги: Новости Украины ЕБРР
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 12 февраля
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