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      ЄБРР та EU4Business відкривають українським меблевикам нові ринки

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      Українські виробники представили свою продукцію на восьмій Міжнародній виставці елементів інтер'єру – INTERIOR MEBEL, яка відбувалась у Києві в МВЦ.

      Якість виробництва та креативний дизайн українських меблів високо оцінили представники 15 ізраїльських компаній. Налагоджувати іноземне партнерство приватним компаніям допомагає Європейський банк реконструкції і розвитку в рамках ініціативи Євросоюзу EU4Business. Окрім цього, в рамках підтримки МСБ підприємець може отримати компенсацію коштів на консалтинговий проект.

      "Меблева галузь одна із найперспективніших. Підприємців потрібно лише навчити знаходити іноземних партнерів. Для цього, в рамках програми EU4Business, ЄБРР розробив детальний план дій для меблевої галузі на найближчі кілька років. Окрім того для посилення експортної діяльності був створений експортний бренд країни. Тепер робота на міжнародних ринках буде більш системною. Також активно працюємо з торговими місіями. Нещодавно підтримали торгову місію наших меблярів до Ізраїлю. Українські виробники повернулись із замовленням на умеблювання 3 тисяч квартир. І це можна вже вважати першими результатами нашої спільної діяльності з ЄС та активними представниками галузі", розповіла координатор консалтингових проектів з малим та середнім бізнесом ЄБРР Ольга Іванченко.

      Успіх недавньої торгової місії надихнув організувати майданчик для В2В зустрічей українських виробників із ізраїльськими архітекторами, дизайнерами та рітейлерами на міжнародній виставці INTERIOR MEBEL. За два дні відбулося близько 250 зустрічей, які мають принести 70 українським виробникам нові контракти.

      "Дякуючи ініціативі Європейського Союзу EU4Business та ЄБРР, ми маємо змогу заявити про себе. Українські виробники мають великий потенціал, який потрібно просто відкрити іншим країнам. Наші партнери вражені якістю товарів, Україна цікава світові", каже голова експортної платформи української асоціації меблевиків Дмитро Патіс.

      Брак фінансування, бюрократія, нестача експертних знань та труднощі на шляху до нових ринків стримують процес розвитку приватного малого та середнього бізнесу в Україні. Саме тому, в 2016 році ЄБРР та ЄС підписали угоду про запровадження механізму фінансової, інформаційної та консультаційної підтримки МСБ. Дізнатись про можливості для малого та середнього бізнесу в рамках ініціативи ЄС EU4Business, можна звернувшись до Центрів інформаційної підтримки бізнесу, які працюють в 15 регіонах України.

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      Теги: Новини України ЄБРР
      Джерело: 24 Канал
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