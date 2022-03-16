О таком решении регулирующих органов ЕС сообщили СМИ. Речь идет о транзакциях всех белорусских и российских клиентов.

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Под пристальным наблюдением ЕЦБ – десятки тысяч человек

Таким образом под мониторинг ЕЦБ попадают десятки тысяч человек. Тщательно будут проверять крупные платежи и депозиты, а также к новым кредитным заявкам.

Санкции ЕС освобождают от ответственности лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в Евросоюзе. Однако есть ограничения граждан России на доступ к банковским услугам. Так банки не могут принимать депозиты на сумму более 100 000 евро от российских граждан или юридических лиц.

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