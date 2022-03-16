Про таке рішення регулюючих органів ЄС повідомили ЗМІ. Мовиться про транзакції усіх білоруських та російських клієнтів.

До теми Ще одна велика компанія Європи відмовилася від нафти з Росії

Під пильним наглядом ЄЦБ – десятки тисяч осіб

Таким чином під моніторинг ЄЦБ потрапляють десятки тисяч осіб. Ретельно перевірятимуть великі платежі та депозити, а також до нових кредитних заявок.

Санкції ЄС звільняють від відповідальності осіб, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в Євросоюзі. Проте є обмеження громадян Росії на доступ до банківських послуг. Так банки не можуть приймати депозити на суму понад 100 000 євро від російських громадян чи юридичних осіб.

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії про візит до Києва: відео